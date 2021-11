Le ossa umane trovate a Villa Pamphilij forse appartengono a soldati dell’Ottocento Si attendono i risultati dell’esame del Dna sulle ossa trovate a Villa Pamphilij. L’ipotesi è che appartengano a soldati dell’800 caduti in guerra.

A cura di Alessia Rabbai

Le ossa umane trovate a Villa Pamphilij forse apparterrebbero a soldati dell'Ottocento. Questa è una prima ipotesi avanzata da Nina Quarenghi, scrittrice di diversi libri storici sul Monteverde, la quale andando indietro nel tempo ha spiegato che i resti forse potrebbero essere quelli dei caduti nella battaglia della Repubblica Romana del 3 giugno 1849, avvenuta proprio nella parte della villa romana in cui sono stati ritrovati. La donna è stata informata dalla coppia che ha trovato le ossa, la quale, interessata dal mistero, ha cercato di indagare facendo alcune ricerche per conto proprio. Anche l'Associazione Villa Pamphilij ne è convinta: "Proprio quest'area fu teatro delle ultime battaglie che segnarono la fine della Repubblica Romana del 1849 e che già a metà degli anni '90, ai piedi dell'Arco dei 4 Venti, l'opera di dilavamento dell'acqua avesse restituito i corpi di due soldati francesi, appartenenti al Corpo di Spedizione guidato dal generale Oudinot".

Le ossa trovate da uomo e donna con il cane

La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, sabato 13 novembre, nell'area verde a Ovest della Capitale. A dare l'allarme con la richiesta d'intervento delle forze dell'ordine per il ritrovamento di ossa che parevano essere umane sono stati un uomo e una donna in compagnia con il loro cane, che si trovavano nei pressi della biblioteca Villino Corsini, nel quadrante Sud-Est. Tra i resti c'era una gabbia toracica e due femori. Una volta arrivati gli agenti della Polizia di Stato hanno notato effettiivamente le ossa fuoriuscire dal terreno e hanno immediatamente richiesto l'intervento del medico legale. Per ora non c'è nulla di certo: i resti sono stati presi in carico e trasferiti presso l'Istituto di Medicina Legale, dove saranno analizzati per capirne la natura e la datazione.