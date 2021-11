Ossa umane trovate a Villa Pamphilj: polizia sul posto, chiesto l’esame del Dna Le ossa sono state trovate da alcune persone che hanno lanciato l’allarme, chiamando il 112. Sul posto la Polizia di Stato e il medico legale.

A cura di Natascia Grbic

Sono state trovate quelle che sembrerebbero delle ossa umane a Villa Pamphilj. I resti sono stati rivenuti da alcune persone che si trovavano nella biblioteca Villino Corsini, nella parte est della Villa e che hanno dato subito l'allarme al 112. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia di Stato, cui poi si è unito anche il medico legale. Sono stati disposti dal magistrato ulteriori esami e il test del Dna sulle ossa: prima di tutto bisognerà confermare (anche se sembra essere proprio così) che siano ossa umane e non di qualche animale, e provare poi a risalire all'identità della persona cui appartengono i resti. A quanto sembra, non è la prima volta che proprio in quell'area vengano rinvenuti resti umani risalenti alla metà dell'800. già negli anni '90, infatti, vennero rinvenuti i resti di due soldati francesi.

Associazione Villa Pamphilj: "Area di battaglie alla fine della Repubblica Romana"

"Ricordiamo come proprio quest'area fu teatro delle ultime battaglie che segnarono la fine della Repubblica Romana del 1849 e che già a metà degli anni '90, ai piedi del'Arco dei 4 Venti, l'opera di dilavamento dell'acqua avesse restituito i corpi di due soldati francesi, appartenenti al Corpo di Spedizione guidato dal generale Oudinot – scrive in un post l'Associazione per Villa Pamphilj – Ancora più datate le centinaia di ossa che ancora si trovano in catacombe e cunicoli della stessa zona (qualche anno fa ne pubblicammo alcune foto, forniteci dal gruppo di speleologi calatisi all'interno per conto della Sovrintendenza Capitolina) e quelle recentemente rinvenute in un angolo del Campo Polo, durante alcune video ispezioni e lavori della società ACEA ATO 2″.