Le migliori scuole di Roma nella classifica Eduscopio 2021: il liceo Visconti supera il Tasso Sono stati pubblicati i risultati dell’edizione 2021 di Eduscopio della Fondazione Agnelli. Si tratta di uno strumento che aiuta gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso scolastico. Il migliore liceo scientifico di Roma e provincia è il liceo Righi e il migliore liceo classico è il liceo Visconti.

Tra novità e conferme è stata pubblicata la classifica 2021 delle migliori scuole secondo Eduscopio della Fondazione Agnelli. Si tratta di uno strumento che aiuta gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso scolastico. Per quanto riguarda i licei classici di Roma e provincia, il liceo Visconti ha superato il Tasso, che era primo nel 2020, nel 2018 e nel 2019. Tra i licei scientifici, invece, si conferma il liceo Righi, in testa alla classifica anche nel 2020, nel 2019 e nel 2018. Tra i licei linguistici, il liceo Amaldi conquista il primo posto, che fino all'anno scorso apparteneva al liceo Spallanzani di Tivoli.

Nella classifica di Eduscopio sono inserite tutte le tipologie di licei (ci sono anche gli artistici, quelli delle scienze umane, ad esempio) e tutti gli istituti tecnici. In questo caso si può scegliere di visualizzare la classifica in base all'"indice di occupazione dei diplomati" oppure in base alla "coerenza tra studi fatti e lavoro trovato".

La classifica dei migliori licei scientifici di Roma 2021

Il liceo Righi, primo in classifica secondo Eduscopio, è nato come succursale del liceo Cavour e si trova in una palazzina in stile liberty in via Boncompagni, rione Ludovisi, nei pressi di via Veneto.

Augusto Righi, Roma Giovanni Battista Morgagni, Roma Vito Volterra, Ciampino Camillo Cavour, Roma Terenzio Mamiani, Roma Renzo Levi – Comunità ebraica romana Vittorio Emanuele II, Roma Amedeo Avogrado, Roma Aristotele, Roma Giovanni Vailati, Genzano di Roma

I migliori licei classici di Roma nella classifica Eduscopio 2021

In prima posizione, come anticipato, c'è il liceo Ennio Quirino Visconti, il liceo più antico di Roma, istituito dopo la presa di Roma nel 1870.

Ennio Quirino Visconti, Roma Torquato Tasso, Roma Vittorio Emanuele II, Roma Francesco Vivona, Roma Luciano Manara, Roma Liceo Augusto, Roma Terenzio Mamiani, ROma Virgilio, Roma Dante Alighieri, Roma Giulio Cesare, Roma

I migliori licei linguistici di Roma 2021