Latina, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morto un uomo L’uomo deceduto è un 68enne: tra le ipotesi, che abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida e che per questo abbia perso il controllo dell’auto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 68 anni è morto questo pomeriggio a Latina a causa di un grave incidente stradale. Il 68enne stava percorrendo Strada della Chiesuola quando ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto prima di arrivare in ospedale nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118. Gli operatori hanno anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che però è stato rimandato indietro dato il decesso dell'uomo poco dopo l'incidente. Sul posto, anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. L'identità del 68enne non è stata ancora resa nota, sembri si tratti di un pensionato della zona.

Incidente a Latina, morto 68enne: indagini in corso

L'incidente stradale in cui ha perso la vita il 68enne è avvenuto verso le 16 del pomeriggio. Al vaglio quelle che potrebbero essere le cause, tra le quali si ipotizza un malore che ha fatto perdere all'uomo il controllo della macchina, mandandolo fuori strada. Paura tra gli altri automobilisti che hanno assistito la scena e visto la macchina sbandare e invadere l'altra corsia, finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto. L'impatto non gli ha lasciato purtroppo scampo. Subito è stato dato l'allarme con l'arrivo dei soccorsi, che hanno tentato di tutto per rianimare il 68enne, senza successo. L'uomo non è riuscito nemmeno ad arrivare in ospedale per essere affidato alle cure dei medici, è deceduto poco dopo l'incidente.