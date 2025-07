video suggerito

L’assessore Smeriglio a Fanpage.it: “Fondi cultura a CasaPound? Assegnazione sospesa” Dopo il caso sollevato da Fanpage.it, l’assessore alla Cultura di Roma Massimiliano Smeriglio ribadisce che non un euro di fondi pubblici sarà erogato ad associazioni espressione di gruppi neofascisti. “L’amministrazione attiverà le necessarie verifiche per valutare il legame tra l’associazione e un noto movimento di fascisti del terzo millennio. Mentre si procederà alla verifica, in autotutela, l’amministrazione sospenderà, con effetto immediato, l’assegnazione dei fondi”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Renzi

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capitolo chiuso. L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, spiega che l'amministrazione procederà in autotutela sospendendo l'assegnazione dei fondi pubblici erogati dall'ultimo maxi bando cultura, all'associazione Isola delle Tartarughe, onlus di riferimento dell'organizzazione neofascista CasaPound. A facilitare lo stop ai fondi all'associazione ci sarebbe l'obbligatorietà per chi ha partecipato all'avviso pubblico, di sottoscrivere una dichiarazione in cui ci si impegna a condividere e promuovere i valori della Costituzione. Tra questi evidentemente c'è anche l'antifascismo.

Come ha raccontato ieri Fanpage.it si tratta di poco meno di 8.000 euro, che l'associazione si è aggiudicata per la realizzazione di un progetto nel territorio dell'XI Municipio, con al centro la solidarietà al popolo Karen, gruppo etnico che in Birmania da decenni è in lotta con lo stato centrale. Proprio nei territori controllati dalla guerriglia Karen dagli anni Ottanta si recano gruppi di mercenari di estrema destra per addestrarsi, quanto attivisti neofascisti per iniziative di solidarietà.

"Dopo la segnalazione di Fanpage.it, che ringraziamo, l’amministrazione attiverà le necessarie verifiche per valutare il legame tra l’associazione e un noto movimento di fascisti del terzo millennio. Il bando partecipato da oltre 700 associazioni, prevede, modifica da noi fortemente voluta, l’adesione e la sottoscrizione dei valori costituzionali, democratici e antifascisti per chi intende gestire fondi pubblici. Mentre si procederà alla verifica, in autotutela, l’amministrazione sospenderà, con effetto immediato, l’assegnazione dei fondi. Per arrivare alla revoca definitiva se il legame sarà acclarato", ci ha spiegato oggi Smeriglio, ribadendo l'intenzione. "A Roma non c’è spazio per fascisti, razzisti violenti e omofobi", chiosa l'assessore della giunta Gualtieri.