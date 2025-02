video suggerito

Lascia la figlia da sola al cimitero per punirla: ha abbandonato anche il fratellino di 4 anni per strada Sono innumerevoli gli episodi di maltrattamenti che cinque figli contestano nel capo d'imputazione alla loro madre, nei confronti della quale tutti si sono costituiti parte civile nel processo. Fanpage.it ha parlato con il loro avvocato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il figlio di quattro anni faceva i capricci, la mamma per punirlo avrebbe fermato l'auto, facendolo scendere e lo avrebbe abbandonato in mezzo alla strada. È solo uno degli episodi che cinque fratelli, tre femmine e due maschi, hanno raccontato di aver subito dalla loro madre, riviata a giudizio per maltrattamenti aggravati. Alla donna sono contestati innumerevoli gesti nei confronti dei figli. In un'occasione ha ha portato la bambina di sette anni al cimitero, minacciandola di lasciarla a dormire tra le tombe, se non le avesse obbedito.

Tutti e cinque fratelli insieme al loro padre, al quale la Corte d'Appello li ha affidati dopo un periodo trascorso all'interno di una casa famiglia, si sono costituiti parte civile nel processo. Il genitore e la figlia più grande oggi maggiorenne sono assistiti dall'avvocato Vittorio Balzani, mentre gli altri quattro ancora minorenni sono seguiti dal tutore nominato dal Tribunale dei Minori di Roma.

"I ragazzi sono sereni, vanno bene a scuola, cercano di vivere una vita tranquilla come tutti gli altri ragazzi della loro età e di seguire loro sogni – spiega contattato da Fanpage.it l'avvocato Balzani – La sorella maggiore oggi diciannovenne ad esempio studia in Spagna, il più piccolo frequenta la prima media – Vengono seguiti da psicologi, i traumi subiti li hanno profondamente segnati e ci vorrà del tempo per elaborarli".

Punisce il figlio di 4 anni abbandonandolo per strada

Uno degli episodi raccontati in sede di denuncia riguarda il più piccolo dei cinque fratelli, oggi tredicenne, che al momento dei fatti aveva quattro anni. La donna era in auto con i figli quando tra lei e il bambino è nata una discussione, probabilmente perché faceva i capricci. La mamma allora avrebbe fermato la macchina facendolo scendere, per poi risalire e allontanarsi, lasciandolo da solo in mezzo alla strada per punirlo. Gli altri fratelli urlavano e piangevano, dicendo alla mamma di tornare indietro a riprenderlo, perché era pericoloso, qualcuno poteva portarlo via o investirlo.

Ma il bambino non è stato l'unico ad essere lasciato solo, anche gli altri quattro fratelli hanno subito una serie di abbandoni, comportamenti che la loro madre metteva in atto abitualmente. Come quando per uscire con le amiche li lasciava da soli in casa senza dire nulla al padre e la figlia più grande doveva controllare gli altri.

Schiaffi e abbandoni

I presunti maltrattamenti sarebbero cominciati quando la relazione tra la coppia era ormai giunta al capolinea. Sono vari gli episodi citati nel capo d'imputazione nei confronti della donna. Avrebbe tirato un sandalo contro una delle figlie, l'avrebbe picchiata e strattonata, prendendola a schiaffi in faccia e sulle braccia. In un'altra occasione l'avrebbe sbattuta contro il muro, dandole una botta in testa.

Un altro giorno per punirla, perché non voleva obbedirle, l'ha portata al cimitero lasciandola lì per poi riandare a riprenderla, dicendole che se non le avesse dato retta, avrebbe passato la notte tra le tombe. La prossima udienza è fissata per gennaio 2026. "Dal processo – conclude l'avvocato Balzani – mi aspetto che si faccia luce su quanto successo e sui danni che hanno subito i cinque figli e il marito dell'imputata".