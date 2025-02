Lascia la figlia piccola al cimitero da sola per punirla: “Se non obbedisci dormi tra le tombe”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Ha lasciato la figlia piccola al cimitero da sola per punirla, perché si era rifiutata di andare a comprare la pizza al suo posto. È tornata a prenderla dopo un'quarto d'ora, dicendole che se non le avesse obbedito, avrebbe passato la notte tra le tombe. È solo uno degli episodi che cinque figli hanno contestato ad una madre, finita a processo per maltrattamenti. L'imputata è una donna di trentanove anni difesa dall’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, mentre i figli, quattro femmine e un maschio, si sono costituiti parti civili con l’avvocato Vittorio Balzani nel processo che partirà a gennaio del 2026. La donna nega le accuse a suo carico.

Lasciata da sola al cimitero per non aver obbedito

Come riporta Il Corriere della Sera ognuno dei cinque figli dell'imputata ha raccontato degli episodi di presunti maltrattamenti subiti dalla madre. Una delle figlie ha appunto ricordato quando, disobbedendole, è stata lasciata da sola al cimitero e di come si sia sentita terrorizzata. Una volta tornata, sua madre come se non bastasse, le avrebbe detto: "Obbidiscimi, vai a comprare la pizza altrimenti ti lascio qua e passerai la notte tra le tombe".

Abbandoni e strattoni

Gli altri figli dell'imputata hanno raccontato vari episodi di presunti maltrattamenti, come ad esempio di quando a quattro e sei anni dopo una lite due dei cinque fratelli si sono ritrovati da soli per strada oppure, gli strattoni che la mamma gli avrebbe dato quando dicevano di preferire il padrea lei. E poi ancora, in alcuni casi la donna tirava addosso ai figli le scarpe, fino a lasciarli da soli in casa per uscire con le amiche. Nel 2019 i cinque fratelli sono stati per un periodo in una casa famiglia e successivamente il Tribunale li ha affidati al padre, dove attualmente vivono, che ha denunciato l'ex moglie.