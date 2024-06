video suggerito

La scaletta del concerto dei The Kolors a Roma: l'ordine delle canzoni alla Cavea del parco della musica Si balla a suon di "Italo disco" a Roma, con i The Kolors che si esibiranno stasera 26 giugno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, data del tour 2024-2025. Ecco la probabile scaletta del concerto.

A cura di Rosario Federico

The Kolors durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024 (Foto LaPresse)

I The Kolors si esibiranno stasera nella tappa romana del tour europeo 2024-2025. Dopo il successo ottenuto al festival di Sanremo prima e a livello internazionale con il brano "Un ragazzo una ragazza". E se il brano sanremese è stato un vero tormentone, si può dire che il suo predecessore stia continuando la sua marcia all'estero. Soprattutto in Polonia, dove lo scorso novembre, Varsavia era la città in cui si erano registrati più ascolti di Italodisco, superando Milano, Vienna, Cracovia e Roma.

La band è composta dai cugini Antonio "Stash" Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Il gruppo si è formato a Napoli nel 2009 e ha vinto la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Stash, frontman del gruppo, sa suonare diversi strumenti ed è tornato poi nel 2018 nella scuola di Amici prima come insegnante di canto e poi come giudice, un ruolo che ha ricoperto per due edizioni consecutive.

La scaletta del concerto dei The Kolors

La scaletta del concerto dei The Kolors nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma non è stata ancora resa pubblica. Tuttavia, l'ordine sarà simile a quello del concerto di Milano, di mercoledì 3 aprile, più la presenza di special guest e il loro nuovo singolo "Karma". Quest'ultimo rappresenta la rinascita del gruppo dopo tante delusioni e gli ultimi successi, con piccoli cenni all'immaginario degli anni '90 come per le Rebook Pump e i kick anni '80 della batteria.

Sul palco con i The Kolors, non solo brani recenti ma anche quelli storici che hanno portato il gruppo di Napoli al successo. Ecco la scaletto presentata al Forum di Assago a Milano, a cui si aggiungerà sicuramente Karma:

Intro/Don't give a funk

Chemical Love

Everytime

Mal di gola

Frida

Me minus You

Blackout

Come le onde/Comfortably, Numb

Assenzio

Cabriolet Panorama

Why don't you Love me

Pensare male

Un ragazzo Una ragazza

Italodisco

In the flesh