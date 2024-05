video suggerito

La ruota panoramica estiva di Fiumicino: tra possibili disagi e l’effetto “volano” per il turismo Il comune di Fiumicino installerà una ruota panoramica per il periodo estivo in largo Marinai d’Italia. Diverse le reazioni contrastanti sui social dei residenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Ruota panoramica sul lungomare (Immagine di repertorio LaPresse)

Nel comune di Fiumicino verrà installata una ruota panoramica in largo Marinai d'Italia nel periodo estivo. La struttura sarà collocata a bordo darsena a partire da sabato 1 giugno fino al 31 agosto, con vista sul porto della città che si affaccia sul mar Tirreno. Si attendono novità anche da Ostia, dove il Municipio X vuole allestire un villaggio con stand e diverse attrazioni turistiche intorno alla sua ruota panoramica, che sarò alta almeno 45 metri e si troverà sul lungomare a piazza Sirio, dal 15 giugno al 30 agosto.

Disagi per i residenti

L'installazione di Fiumicino potrebbe essere un'attrattiva importante per il turismo, un effetto volano che potrebbe portare ad una crescita di turisti per la stagione estiva, ma che porta con sé anche diversi disagi ai residenti. Diverse strade saranno chiuse al traffico: ci sarà il divieto di transito e sosta in largo Marinai d'Italia e nell'area di largo Giancarlo Franco Bozzetto. Tutta l'area del parcheggio sarà soggetta a un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Da qui spariranno per l'intera stagione estiva un totale di ventiquattro postazioni auto e tutti i parcheggi destinati a moto e scooter.

Le reazioni dell'apertura: "Investimento pessimo"

L'attrattiva per la stagione estiva fa discutere sui social molte persone. La maggior parte dei residenti sembra però contraria all'installazione: tante le reazioni negative all'annuncio della ruota panoramica in Largo Marinai tra i commenti del post Facebook del comune di Fiumicino: "Le strade sono impraticabili, i marciapiedi non ci sono, erbacce ovunque, un ospedale fatiscente però abbiamo la ruota panoramica…almeno da lassù il degrado, le buche e la spazzatura non si vedono", scrive qualcuno con un emoji divertita vicino la frase. "La ruota panoramica per vedere le baracche, casette e capanne abusive che ci sono a Fiumicino", risponde un altro ancora. Ma non manca l'ironia. "Siccome a Fiumicino i parcheggi sono tanti, si è pensato bene di toglierne qualcuno, ma poi cosa c'è da vedere dalla ruota", commenta un altro utente.