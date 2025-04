video suggerito

Jovanotti, fan trovano le loro auto con i vetri rotti e svaligiate dopo il concerto all’Eur Decine di auto prese di mira all’Eur durante il concerto di Jovanotti al Palazzetto dello Sport. La denuncia sui social dei fan che hanno trovato le loro auto con i vetri rotti e svaligiate dei loro effetti personali. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

951 CONDIVISIONI condividi chiudi

Auto con i vetri spaccati in viale Algeria foto Instagram Welcome to Favelas

Finestrini spaccati e auto vandalizzate. È lo scenario che i fan di Jovanotti hanno trovato ieri sera in viale Algeria a Roma dopo il concerto. Fuori dal Palazzetto dello Sport una fila di auto parcheggiate è stata presa d'assalto da ignoti. La denuncia delle vittime è stata diffusa sui social network. La zona dell'Eur già in passato è stata colpita da atti vandalici durante concerti e partite di calcio. Gli agenti del commissariato Esposizione sono giunti sul posto dopo le segnalazioni di ieri sera, martedì 22 aprile. Al momento le indagini sono in corso, i poliziotti cercano di risalire ai responsabili, che non sono stati ancora individuati.

Auto vandalizzate al Palazzetto dello Sport: la scoperta dopo il concerto di Jovanotti

"Dopo il concerto al Palazzo dello Sport abbiamo trovato tutta una fila di macchine con i vetri spaccati su viale Algeria", a denunciarlo a Welcome to Favelas una delle vittime. Sono una decina le auto parcheggiate e prese di mira nel quartiere ieri sera. I blitz vandalici si sono verificati anche in viale dell'Umanesimo e viale Asia. Il gruppo al momento ignoto ha sfruttato il concerto di Jovanotti al Palazzetto dello Sport per prendere d'assalto le macchine in sosta.

Il bilancio è di decine di vetture svaligiate e con i vetri distrutti. Le indagini degli agenti stanno cercando di rintracciare i colpevoli del raid. Sempre sui social alcune vittime hanno raccontato anche di aver pagato un parcheggiatore abusivo, che si è dileguato dopo la fine del concerto. "Avrà fatto da palo", scrive un utente.

Tour di Jovanotti a Roma: concerto posticipato per il funerale del Papa

I fatti all'Eur sono avvenuti durante il concerto di Jovanotti al Palazzetto dello Sport. Si tratta del primo dei dieci live romani. Il cantante nei giorni scorsi aveva confermato le date nonostante la notizia della morte di Papa Francesco. Dopo le polemiche, alla vigilia della prima data arriva però il nuovo annuncio del cantante che con un video sui social rinvia la data prevista per sabato 26 aprile, giorno dei funerali del Pontefice, spostandola a domenica 27 aprile. Jovanotti ha spiegato di aver preso la decisione insieme al suo team in segno di rispetto per Papa Francesco, a cui ha dedicato anche un ricordo sul palco durante il primo live a Roma.