Va a un concerto e trova il suo stalker: arrestato un 25enne all’Eur, aveva già il braccialetto elettronico

Durante un concerto una 21enne si trova faccia a faccia con il suo stalker. Il 25enne aveva già un divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico.

Immagine di repertorio

Va a un concerto per passare una serata all'insegna del divertimento, ma si ritrova faccia a faccia con il suo stalker. È quanto accaduto a una ragazza roman di ventuno anni, che nella sera del 19 aprile scorso si è recata in un locale in viale dell’Oceano Atlantico, zona Eur, per assistere a un evento musicale. Da quanto si apprende il presunto molestatore della giovane sarebbe anche il suo ex compagno, un venticinquenne romano già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza, come pure di dimora nel Comune di Roma. Il venticinquenne è stato così rintracciato e arrestato dai carabinieri, intervenuti sul posto a seguito dell'allarme lanciato dalla vittima.

Lo stalker portava già il braccialetto elettronico

Non sono bastate le precedenti misure cautelari disposte dal giudice nei confronti del venticinquenne nel processo per stalking che lo vede coinvolto. Misure che prevedono l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per monitorare che il ragazzo mantenga la distanza dalla vittima e di tenere a freno l'ossessione manifestata nei confronti di quella che una volta è stata la sua compagna. Nel segno di quell'ossessione, l'indagato avrebbe completamente e deliberatamente ignorato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria nei propri confronti, presentandosi nel club di musica dal vivo, nel quadrante Sud della Capitale.

Il 25enne arrestato dai carabinieri

Una volta sul posto, lo stalker avrebbe dato seguito a una serie di pesanti minacce nei confronti della sua ex. La ragazza a quel punto ha lanciato l'allarme, allertando via telefono le forze dell'ordine: sul posto sono giunti i militari del Nucleo Radiomobile di Roma e la 21enne è stata messa in sicurezza, mentre il suo molestatore è finito in manette.