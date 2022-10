Investito da un’auto mentre viaggia sul monopattino, grave 26enne: caccia al pirata della strada Il giovane è ricoverato in prognosi riservata. La macchina lo ha trascinato per diversi metri, il conducente è scappato facendo perdere le sue tracce.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventisei anni è stato investito ieri mattina su via Nettunense da una macchina che non si è fermata a prestare soccorso. Il giovane, che viaggiava su un monopattino, è stato ricoverato in gravi condizioni al Nuovo ospedale dei Castelli, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

A notarlo mentre era in terra è stato un passante, che ha dato immediatamente l'allarme e chiamato il 118. Subito è arrivata un'ambulanza che l'ha portato in ospedale in codice rosso. Avvertiti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto ma soprattutto di risalire all'identità della persona che lo ha investito.

Secondo quanto emerso da una prima fase di indagine, il ragazzo stava percorrendo via Nettunense alle prime ore del mattino quando, al chilometro 8+000 è stato tamponato da una macchina che lo ha prima trascinato per diversi metri, e poi lo ha fatto cadere a terra. L'impatto con il suolo è stato molto violento e il ragazzo ha riportato lesioni gravissime. Il conducente dell'auto, invece di prestare soccorso, è scappato, facendo perdere le sue tracce. Al momento i militari non sono ancora riusciti a rintracciare il pirata della strada.

Sul luogo dell'incidente, indicato dal 26enne, i carabinieri hanno trovato il monopattino sul quale viaggiava e un pezzo di copriruota appartenente alla macchina che lo ha investito. A quanto si apprende, nella zona non sono presenti videocamere di sorveglianza che avrebbero potuto aiutare a risalire all'identità del pirata della strada. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Stazione di Cecchina e della Compagnia di Castel Gandolfo.