Investito da un ragazzo mentre attraversa la Salaria a piedi: morto un uomo di 65 anni Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Sottoposto agli esami di rito il 25enne alla guida dell’auto che l’ha investito.

Un uomo è morto ieri sera in seguito a un grave incidente stradale avvenuto su via Salaria al chilometro 13+300. Si tratta di un 65enne di origine romena che stava attraversando la strada e di cui non è stata resa nota l'identità. A quanto si apprende l'incidente è avvenuto verso le 21, in direzione Montorotondo.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano. Il ragazzo alla guida dell'auto che ha travolto l'uomo, un 25enne, è stato sottoposto agli esami per gli esami di rito e verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Rischia un'accusa per omicidio stradale.

Il ragazzo a bordo della Hyundai i20 che ha investito l'uomo si è fermato immediatamente a prestare soccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto con l'ambulanza non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il ragazzo a bordo dell'auto non è rimasto ferito, anche se è entrato in stato di shock per l'accaduto.

Le indagini dei vigili urbani sono al momento in corso, e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente al vaglio. Ciò che è certo è che l'uomo stava attraversando la strada e il 25enne gli è piombato addosso. Sembra che non lo avesse visto e che non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto.

L'impatto con la macchina e la violenta caduta a terra, dove è stato sbalzato per diversi metri, hanno ucciso il 65enne sul colpo. Le ferite riportate erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.

I funerali dell'uomo si svolgeranno nei prossimi giorni nel caso il magistrato decida di disporre l'autopsia.