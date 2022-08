Insulta e tenta di picchiare il vicino di casa perché napoletano: anziano rischia il processo Il 58enne campano ha denunciato il vicino di casa per i ripetuti insulti e i tentativi di aggressione. A far andare su tutte le furie l’anziano, il fatto che l’uomo fosse originario di Napoli.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato ripetutamente minacciato e aggredito dal vicino di casa perché napoletano. È successo a Ferentino, nel Frusinate. Il 74enne originario di Bolzano è stato denunciato da un 58enne campano, che non ne poteva più degli insulti, delle provocazioni e dei tentativi di aggressione. E così, all'ennesima lite, lo ha denunciato. Come riportato da Il Messaggero, per l'uomo è stato chiesto dal pubblico ministero il rinvio a giudizio.

Tutto è cominciato quando il 58enne si è trasferito con la compagna nel palazzo dove abita anche l'anziano, diventando suo dirimpettaio. Non appena sono arrivati, sono cominciati i problemi. Il 74enne ha manifestato più di una volta insofferenza per il vicino date le sue origine, e l'antipatia si è estesa alla sua compagna, considerata una ‘traditrice' per essersi messa con un napoletano.

"Sporco napoletano, ti do' fuoco alle macchine, o muoio io o muori tu, non ho nulla da perdere", le parole che il 74enne avrebbe rivolto all'uomo. Ogni occasione era buona per insultarlo: per il gatto che trovava davanti il suo portone, le buste d'immondizia fatte uscire nei giorni non previsti della differenziata, le auto parcheggiate non perfettamente. Il suo obiettivo, ha spiegato la vittima nella denuncia, era farlo andare via dal palazzo e costringerlo a cambiare casa.

Leggi anche Anziano muore solo in casa a Vigna Clara, lo trovano dopo 20 giorni

Le cose sono precipitate quando l'anziano ha cercato di colpire il 58enne e la compagna con una spranga di ferro. A quel punto l'uomo lo ha denunciato. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio: sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se vi siano abbastanza elementi per condurre il processo.