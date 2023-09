Infermiera uccisa a Roma, cosa sappiamo finora sull’omicidio di Rossella Nappini Trovata morta in una pozza di sangue in via Giuseppe Allievo, il corpo colpito da diverse coltellate. Ecco cosa sappiamo finora sull’omicidio dell’infermiera Rossella Nappini.

A cura di Alessia Rabbai

Rossella Nappini e il palazzo al Trionfale in cui è stata trovata morta

Sappiamo ancora poco sulla morte di Rossella Nappini, l'infermiera cinquantaduenne mamma di due figli trovata senza vita in un palazzo al civico 61 di via Giuseppe Allievo nel quartiere Trionfale di Roma lunedì pomeriggio 4 settembre.

La chiamata all'amministratore di condominio

Erano circa le ore 17 quando alcuni condomini hanno chiamato l'amministratore di condominio Paolo Tedesco, per segnalargli che nell'androne del palazzo c'era una pozza di sangue. Ne ha parlato anche ai microfoni di Fanpage.it spiegando che quando ha ricevuto la telefonata era impegnato in alcuni giri per lavoro: "Mi hanno detto che c'era appunto una pozza di sangue, sono rientrato per capire cose fosse successo". Quando l'amministratore di condominio è arrivato davanti allo stabile ha spiegato di aver già trovato la polizia: "Ho saputo che la vittima era la figlia di una condomina, una signora di ottant'anni che conosco che vive in questo stabile a quanto so da quando è stato costruito, ma sua figlia non la conoscevo personalmente e non so altro".

Due inquilini trovano il corpo

A trovare il corpo senza vita di Rossella sarebbero stati due giovani studenti inquilini della palazzina accanto a quella in cui si è consumato il delitto, ai quali i poliziotti sul posto hanno rivolto diverse domande. Una donna ha spiegato che un residente ha detto di aver udito nel pomeriggio delle urla prima del ritrovamento del cadavere "ha sentito chiedere aiuto, aiutatemi". I poliziotti hanno recintato l'area con il nastro e svolto i rilievi, chiedendo ai condomini di restare fuori dalle loro abitazioni. Le verifiche si sono estese anche nella zona circostante all'edificio e nei cassonetti dei rifiuti, forse alla ricerca dell'arma del delitto, di vestiti sporchi di sangue o di eventuali altri indizi di prova, che possono rivelarsi utili alle indagini.

L'ex compagno ascoltato in Questura

Sull'accaduto la pista da battere è stata fin da subito chiara: omicidio. Sul corpo della donna sono stati infatti trovati segni di violenza, ferite d'arma da taglio, che fanno pensare al fatto che sia stata uccisa a coltellate. A completare il quadro saranno i risultati dell'autopsia disposta sulla salma, trasportata in obitorio intorno all'ora di cena dalla mortuaria. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta, al momento non ci sono nomi. Gli investigatori hanno ascoltato in serata l'ex compagno – che non è indagato per completezza – ed altre persone, per ricostruire le sue ultime ore di vita.

Chi era Rossella Nappini

Rossella Nappini aveva cinquantadue anni e faceva l'infermiera all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Era separata e aveva due figli. Nell'ultimo periodo, come hanno spiegato anche i residenti, viveva con sua madre proprio nell'abitazione del palazzo in cui si è consumata la tragedia.