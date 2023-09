Roma, infermiera di 52 anni accoltellata e uccisa nell’androne di un palazzo a Monte Mario Una donna è stata uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo in zona Monte Mario, in via Giuseppe Allievo, nel quadrante nord ovest della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

L'hanno trovata questo pomeriggio, lunedì 4 settembre 2023, nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo al civico 61, una traversa di via Trionfale, in zona Monte Mario, nel quadrante nord ovest della capitale. La donna giaceva senza vita in una pozza di sangue nell'androne di un palazzo, che si trova a pochi minuti di distanza dal comprensorio di Santa Maria della Pietà e dall'ospedale San Filippo Neri.

L'arrivo della polizia

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia: ad allertarli i due studenti che vivono della stessa palazzina, non appena notato il corpo della donna. Si tratterebbe di una infermiera di 52 anni, residente anche lei nella stessa palazzina con la madre e due figli, al primo piano.

Gli agenti stanno provando a rintracciare l'ex compagno della donna, che risulterebbe essere irreperibile. Non si esclude possa trattarsi di un femminicidio tanto che nell'appartamento è arrivata per un sopralluogo anche la pm di Roma Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della Procura che si occupa delle violenze di genere. L'ingresso del palazzo è stato delimitato da un nastro bianco e rosso: anche chi abita nello stabile è stato invitato a rimanere fuori dalle proprie abitazioni.

Chi è la donna accoltellata nel quartiere Trionfale

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa con delle coltellate inferte all'addome. Da un primo esame medico legale sul cadavere, l'arma da taglio l'avrebbe colpita più volte e in diversi punti, raggiungendola anche nei punti vitali. Si tratterebbe di una infermiera di 52 anni che viveva nel palazzo, con due figli.

"Stavo rientrando dal lavoro, io neanche sono entrata – ha raccontato a Simona Berterame una residente – Sì, anche lei viveva nel palazzo, la conoscevo di vista. Ho parlato con altri condomini: hanno detto di aver sentito urlare. Diceva Aiuto, aiutatemi e poi più nulla".

L'arrivo degli agenti e le indagini

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. Sul caso stanno lavorando gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia non esclude l'ipotesi che porta all'ex compagno della donna che sembra essere attualmente irreperibile.