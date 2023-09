Rossella Nappini uccisa a Roma, la sorella: “Il killer non può aver agito da solo, voglio la verità” “Non mi fermerò mai: voglio giustizia per lei. Ho grossi dubbi che il killer abbia agito da solo, ma mi fido degli inquirenti”, queste le parole di Monica, la sorella di Rossella Nappini, l’infermiera 52enne uccisa a Roma una settimana fa.

A cura di Beatrice Tominic

Ad una settimana dal delitto di Rossella Nappini, l'infermiera di 52 anni uccisa a coltellate nell'androne del palazzo in cui viveva con la madre e i due figli, parla la sorella, Monica. La donna, ospite a La vita in diretta, questo pomeriggio su Rai Uno, ha espresso i suoi dubbi. "Non penso che l'assassino abbia agito da solo: mi affido alla polizia, sono loro che stanno indagando – ha detto – Ma ne sono sicura: qualcuno deve averlo aiutato, non può aver ucciso da solo mia sorella".

La dichiarazione della sorella

Intervistata a La vita in diretta, ha continuato a spiegare che il presunto assassino, che non ha risposto all'interrogatorio di convalida e oggi si trova a Regina Coeli, sarebbe stato visto entrare nel palazzo grazie ad un condomino che gli avrebbe aperto il portone. "Mia madre non avrebbe mai aperto: il killer deve aver aspettato che mia sorella scendesse, per questo l'ha colpita nell'androne. A coltellate – ha spiegato – Mia madre ha visto Adil che si allontanava con calma dal cortile del palazzo. Una volta scesa ha trovato Rossella distesa sul pavimento e ha iniziato ad urlare: l'hanno massacrata, aveva tagli anche sulle gambe. Mi ha chiamato al telefono, diceva Rossella è morta, è morta".

"Voglio scoprire la verità"

Prima di terminare l'intervento in televisione ha aggiunto: "Voglio che esca tutta la verità. Devo lottare per lei, per la persona che era: finché non so, non mi fermo. Voglio giustizia" per lei, ha concluso. Sono in molti a chiedere di fare chiarezza su quanto accaduto. Oltre alla sorella Monica, anche i colleghi, gli amici: anche loro hanno partecipato, straziati, all'ultimo saluto di sabato scorso nella cappella del San Filippo Neri, dove Rossella lavorava, chiedendo giustizia per lei. Sono gli stessi che, appena due giorni prima, hanno organizzato e partecipato alla fiaccolata in suo onore.