Chi era Rossella Nappini, l’infermiera 52enne uccisa a coltellate a Roma

A cura di Alessia Rabbai

Rossella Nappini, l'infermiera del San Filippo Neri uccisa a Roma aveva cinquantadue anni, separata con due bambini, abitava insieme a sua madre in un appartamento di via Giuseppe Allievo nel quartiere Trionfale, dove nel pomeriggio di lunedì 4 settembre l'hanno trovata morta. Una donna riservata e non molto conosciuta, alcune persone che abitano vicino al civico 61 hanno raccontato di averla presente solo di vista, ma di non averci mai parlato. Oggi un gruppo di residenti si è riunito in prossimità del palazzo in cui si è consumata la tragedia, quando intorno alle 17 due giovani studenti hanno ritrovato il suo corpo senza vita con i segni dell'aggressione, che subito hanno fatto scattare le indagini per omicidio.

I poliziotti al lavoro in via Giuseppe Allievo

Il quartiere è scosso dall'accaduto, gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica sono sul posto e nelle scorse ore hanno circondato l'area con un nastro, per impedire l'ingresso nell'edificio. Hanno invitato i residenti nel pomeriggio e in serata a non entrare nelle loro abitazioni, per non rischiare di contaminare durante i rilievi la scena del crimine, fino alla rimozione della salma. Verso l'ora di cena è arrivata la mortuaria, che l'ha portata in obitorio. A Fanpage.it Paolo Tedesco, l'amministratore di condominio ha spiegato: "Era la figlia di una condomina ma non la conoscevo personalmente, mi hanno chiamato nel pomeriggio dicendomi che nel palazzo si sentiva odore di sangue".

Una donna che l'ha vista qualche volta ha spiegato di aver sentito un residente che ha detto di aver udito delle urla "pare che dicessero aiuto, aiutatemi". I poliziotti hanno svolto delle verifiche anche nell'area circostante, perlustrando i cassonetti dei rifiuti presenti nelle vicinanze, forse alla ricerca dell'arma del delitto, di vestiti o di altri indizi che potrebbero essere d'aiuto alle indagini. Presente sul posto oltre alla Polizia di Stato e la Scientifica anche il personale sanitario intervenuto in ambulanza. Gli investigatori cercano l'ex compagno.

