Omicidio di Rossella Nappini, fermato un uomo sospettato di aver ucciso l’infermiera La polizia ha fermato un uomo di 45 anni originario del Marocco fortemente sospettato di aver ucciso l’infermiera Rossella Nappini a Monte Mario.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarantacinque anni originario del Marocco è stato fermato dalla polizia. È fortemente sospettato dell'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera cinquantaduenne uccisa a coltellate in via Giovanni Allievo nel quartiere Trionfale a Roma lunedì 4 settembre. Gli agenti della Squadra Mobile coordinati dalla Procura lo hanno trovato e il pubblico ministero lo ha sottoposto a fermo d'indiziato di delitto. La sua posizione ora è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il quarantacinquenne è stato rintracciato al termine di un'intensa attività investigativa partita a seguito dell'apertura dell'inchiesta per omicidio, dopo il ritrovamento del cadavere della donna. Gli agenti stamattina come ieri perlustrano l'area circostante l'edificio, forse alla ricerca dell'arma del delitto, che non è stata ancora trovata. L'ipotesi è che l'uomo, ascoltato, possa aver fornito informazioni sull'omicidio. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Ascoltato l'ex compagno ed altre persone

Nella notte gli investigatori hanno ascoltato l'ex compagno di Rossella ed altre persone in Questura, nel tentativo di raccogliere informazioni utili per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. Con chi si trovasse al momento in cui è stata uccisa e perché, se ci sia stata una lite. Non è ancora noto il movente dell'omicidio, né è stata per ora ritrovata l'arma del delitto.

Si sospetta un coltello o comunque una lama, dato che sul corpo sono state trovate diverse ferite d'arma da taglio. I poliziotti ieri oltre ai rilievi interni al palazzo dov'è stato ritrovato il corpo in una pozza di sangue, hanno setacciato l'area intorno allo stabile al civico 61, controllando anche l'interno dei cassonetti dei rifiuti in cerca di indizi di prova che possano essere d'aiuto nelle indagini.