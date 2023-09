Infermiera uccisa a Roma, Adil Harrati non risponde alle domande del giudice Hadil Harrati, accusato di aver ucciso l’infermiera Rossella Nappini, ha deciso di non collaborare e di non fornire la sua versione dei fatti alla giudice per le indagini preliminari preliminari Daniela Caramico D’Auria.

A cura di Enrico Tata

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Adil Harrati, il 45enne accusato di aver ucciso Rossella Nappini a Roma. L'uomo, di nazionalità marocchina e irregolare in Italia, ha deciso di non collaborare e di non fornire la sua versione dei fatti alla giudice per le indagini preliminari preliminari Daniela Caramico D'Auria, che a sua volta si è riservata di decidere sulla convalida del fermo.

Dal momento in cui è stato rintracciato e bloccato, l'uomo si trova nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La pm titolare del fascicolo di indagine, Claudia Alberti, ha già raccolto indizi che sembrano schiaccianti sulla responsabilità del 45enne: dalle testimonianze dei vicini ai video delle telecamere di sorveglianza, fino all'analisi sulle celle telefoniche che confermano la sua presenza sul luogo del delitto.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Harrati sarebbe arrivato in via Giuseppe Allievo armato di coltello e già intenzionato ad uccidere Rossella Nappini, con cui aveva avuto una breve relazione. La donna è stata uccisa con circa venti coltellate.