roma
video suggerito
video suggerito

Incidenti stradali a Roma: quasi metà dei pedoni uccisi ha più di 65 anni

Quasi la metà delle persone investite e uccise in strada a Roma ha più di 65 anni. A dirlo è l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patané in un video per presentare la zona 30 nel centro della città.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Strade di sangue nella capitale. E a pagare più spesso per i comportamenti scorretti, la velocità e la guida distratta sono i più anziani. A Roma, infatti, quasi la metà delle persone che muoiono sulle strade ha più di 65 anni: si tratta del 44,5% dei morti investiti. A renderlo noto è stato l'assessore del comune di Roma alla Mobilità, Eugenio Patané, in un video pubblicato sui suoi social network in cui spiega perché è così importante rendere almeno il centro storico di Roma zona 30 km/h.

Incidenti stradali a Roma: i costi e le cause

"Il costo sociale degli incidenti a Roma si aggira attorno a un miliardo di euro l'anno, significa 350 euro l'anno pro capite", ha precisato l'assessore. E poi ha aggiunto che la maggior parte degli incidenti avviene a causa di comportamenti scorretti, guida distratta e velocità: "Il dato è pari al 94,4% – ha specificato ancora –  L'incidenza dei sinistri per guida distratta è del 12,5%, mentre quelli per velocità ammontano al 7,5 per cento. La riduzione della velocità mira a ridurre il rischio di impatti mortali".

Eugenio Patanè, assessore capitolino ai Trasporti e alla Mobilità.
Eugenio Patanè, assessore capitolino ai Trasporti e alla Mobilità.

E a chi pensa che a Roma a farla da padrone siano le buche sull'asfalto, ha spiegato che, sempre secondo l'Istat, rappresentano lo 0,3% delle cause d'incidente.

Leggi anche
Grave incidente stradale a Boccea tra moto e furgone: morto il motociclista 27enne

Incidenti mortali a Roma: le vittime della strada della capitale

"Rispetto al 2004 con 22,2 mila incidenti con oltre 30mila feriti e 260 morti, a Roma nel 2021 gli incidenti si sono ridotti a 11mila con feriti inferiori ai 14 mila e 120 morti, una diminuzione dei decessi di più del 50%", ha spiegato ancora Patanè. In particolare nella maggior parte dei casi i decessi riguardano le persone più anziane. "Il 33% di questi decessi – ha continuato l'assessore – Riguarda anziani con età superiore a 75 anni. Se aggiungiamo le persone dai 65 ai 74 anni si raggiunge quota 44,5 %, praticamente il 44,5% dei decessi riguarda gli over 65″. Un dato che resta anche nel caso dei decessi per investimento: "Il 50% dei pedoni deceduti per incidente appartiene agli over 75 nella fascia notturna tra le 22.00 e le 6.00".

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Denisa Paun, l'avvocato del killer Frumuzache: "Altre donne uccise? Non ne hanno trovate"
Indagini su altre due donne scomparse
Le avvocate della madre di Denisa Paun: "Si faccia chiarezza sulle bugie di Frumuzache"
Ossa e slip non sono di Paun né di Andrei
Il killer agli altri detenuti: "Che me ne frega, ce ne sono altre da trovare"
L'avvocato di Frumuzache: "Non so nulla della vertebra e dei capelli"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views