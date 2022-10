Incidente sull’autostrada A1, scontro tra tre auto: traffico e code verso Roma Incidente rimosso sull’autostrada A1, ma permangono code verso Roma. Il sinistro al chilometro 578 tra tre auto.

A cura di Alessia Rabbai

Traffico sull’A1 (Immagine di repertorio)

Incidente sull'autostrada A1 verso Roma, poco dopo il casello di Valmontone. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre, all'altezza del chilometro 578. A rimanere coinvolti sono stati tre veicoli, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Non è noto al momento se ci siano feriti gravi, sul posto da quanto si apprende sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.

Traffico e code sull'autostrada A1 verso Roma

L'incidente è avvanuto intorno all'ora di pranzo e ha provocato inevitabili disagi alla circolazione. Si segnalano traffico e code di diversi chilometri verso la Capitale. Un lunedì di passione per gli automobilisti diretti verso Roma, che sono stati in attesa incolonnati, fino a quando l'incidente non è stato risolto. Il traffico infatti è risultato fortemente rallentato per alcune ore, per agevolare le operazioni di soccorso, il lavoro sul posto di Autostrade per l'Italia e della polizia stradale, per gli accertamenti di competenza. Intorno alle ore 15.30 Atral Infomobilità su Twitter ha informato i viaggiatori che: "L'incidente è stato rimosso, permangono code".

Strade di sangue tra Roma e Lazio

Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un weekend di sangue sulle strade di Roma e del Lazio, con diverse vittime che hanno perso la vita sull'asfalto. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi a morire in uno scontro tra quattro auto all'altezza del chilometro 38 del Grande Raccordo Anulare è stato il ventenne Aldo Abbrugiati. All'alba di domenica il coetaneo Emiliano Pompei è invece deceduto in via di Tor Tre Teste nello scontro tra tre auto. Sabato mattina ad Aprilia Annita Tredicine, settantenne romana ha perso il controllo al volante e si è schiantata contro un albero. Nella notte tra sabato e domenica scorsi è stata invece la volta del trentacinquenne Riccardo Molinari, morto sul colpo in via Scopiccio a Sezze, dopo essersi schiantato con la moto contro un cavallo lasciato incustodito. Domenica pomeriggio ad Anguillara Sabazia sul Lago di Bracciano Massimo Palazzi è morto in uno scontro tra la sua moto Yamaha e un'auto lungo la provinciale 11b.