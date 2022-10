Esce con la moto per una gita domenicale e si schianta contro un’auto: morto Massimo Palazzi Per Massimo Palazzi, residente ad Anguillara Sabazia, non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di sessantatré anni, Massimo Palazzi, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla strada provinciale 11b, ad Anguillara Sabazia. Palazzi, appassionato di moto, aveva deciso di trascorrere la domenica a bordo della sua moto Yamaha, ed è uscito per fare un'escursione sulle due ruote. Quella che però doveva essere una giornata diversa dalle altre, ha avuto un tragico epilogo.

La tragedia è avvenuta verso le 18.30. Per cause ancora da accertare, l'uomo si è scontrato con una macchina mentre viaggiava sulla moto, morendo praticamente sul colpo. Secondo le prime informazioni, Massimo Palazzi aveva appena svoltato a sinistra su via Carducci quando si è verificato l'incidente. La sua moto si è scontrata con una macchina, che veniva dall'opposto senso di marcia.

La moto sulla quale viaggiava Massimo Palazzi si è scontrata con la parte posteriore del veicolo. Tremendo l'impatto con la vettura, che non gli ha lasciato scampo. La moto è volata per diversi metri, e il 63enne si è schiantato con violenza sull'asfalto. Inutili i soccorsi del 118, che sono arrivati immediatamente sperando di salvare l'uomo. Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bracciano. Saranno loro a effettuare le indagini al fine di accertare eventuali responsabilità. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre la salma di Massimo Palazzi è stata restituita alla famiglia per organizzare i funerali. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto nello schianto non sembra aver riportato ferite, anche se in stato di shock per quanto accaduto.