Incidente sulla Nettunense: Annita Tredicine si schianta contro un albero e muore È Annita Tredicine la donna morta nell’incidente stradale di ieri su via Nettunense ad Aprilia. Forse a causa di un malore ha sbandato e si è schiantata contro un albero.

A cura di Alessia Rabbai

Annita Tredicine (Foto Facebook)

Incidente mortale sulla via Nettunense ad Aprilia, dove Annita Tredicine, una donna di settant'anni, è morta mentre era alla guida della sua auto. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, sabato primo ottobre, nel territorio della provincia di Latina. La vittima era originaria di Roma. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine la settantenne al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti era alla guida della sua auto Ford Fiesta quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Trasportata con codice rosso in ospedale infatti, è deceduta poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. A nulla è servita la corsa a sirene spiegate. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e svolto gli accertamenti di rito.

L'ipotesi è che a far perdere il controllo alla donna mentre si trovava alla guida della vettura sia stato un malore improvviso. Da quanto si apprende si è trattato di un incidente autonomo e non sono coinvolti altri veicoli. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto.