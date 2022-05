Incidente sulla Pontina, ci sono feriti gravi: strada chiusa e traffico bloccato verso Roma Grave incidente oggi pomeriggio su via Pontina. La strada è stata chiusa per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook "Pendolari della Pontina"

Grave incidente questo pomeriggio su via Pontina, all'altezza di Castel Romano. Due auto si sono scontrate nel tratto tra Pomezia e Castel Romano, una si è ribaltata e l'altra è andata completamente distrutta. Da quanto si apprende, ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili urbani, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La strada è stata chiusa per permettere all'eliambulanza di atterrare e trasportare d'urgenza i feriti in ospedale. Il traffico verso Roma è completamente bloccato, ma anche nella direzione di Latina le macchine sono incolonnate, sembra a causa dei curiosi che rallentano per vedere l'incidente.

Incidente sulla Pontina: indagini in corso

Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Per qualche motivo, forse complice l'alta velocità, le due vetture si sono scontrate, riportando gravi danni. Anche le persone a bordo delle auto sono rimaste ferite, alcune in modo grave, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per trasportarli d'urgenza in ospedale. Al momento le loro condizioni non sono note. La strada è ancora chiusa, con le operazioni tuttora in corso. Lo svincolo obbligato per tutti coloro che viaggiano in direzione Roma è Monte d'Oro. Quello avvenuto questo pomeriggio verso le 17 è l'ennesimo incidente che si verifica su via Pontina, una delle strade più trafficate di tutto il Lazio. Purtroppo è una delle strade dove si verificano anche più incidenti, alcuni dei quali gravissimi. Diverse le motivazioni, tra cui l'alta velocità cui viaggiano i pendolari, spesso denunciata da molti automobilisti.