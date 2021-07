Grave incidente stradale in via del Canale della Lingua in zona Casal Palocco a Roma, che ha visto il bilancio di un morto e tre feriti. Il sinistro è avvenuto la mattina presto di oggi, domenica 11 luglio. Un uomo, del quale al momento non si conosce ancora l'identità, è deceduto, a seguito delle gravi ferite e traumi riportati. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 6.30, a rimanere coinvolte due auto, una Smart For Four, che procedeva in direzione Roma, e una Ford Ka proveniente da via del Canale della Lingua, le quali per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate all'altezza dell'intersezione con via Cristoforo Colombo. Arrivata la chiamata d'emergenza al 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con diverse ambulanze. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento: per l'uomo, che viaggiava all'interno della Smart insieme alle tre persone rimaste ferite, non c'è stato nulla da fare. Purtroppo inutile ogni tentativo dei paramedici di rianimarlo per cercare di salvargli la vita.

in foto: Il luogo del mortale

Tre persone ferite soccorse in codice rosso

I tre feriti nell'incidente all'incrocio con via Cristoforo Colombo a Casal Paloccosono stati invece soccorsi e trasportati in codice rosso prima all'ospedale G.B. Grassi di Ostia e poi trasferite al San Camillo di Roma. La conducente della Ford Ka fortunatamente non è rimasta ferita ma è stata comunque trasportata in ospedale con diversi dolori e per essere preventivamente sottoposta agli accertamenti necessari. Presenti per i rilievi scientifici sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare diretto da Guido Càlzia con una pattuglia, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Chiusa la corsia centrale di via Cristoforo Colombo

Inevitabili i disagi alla circolazione, sul posto sono intervenute altre quattro unità dei caschi bianchi, per la temporanea chiusura della corsia centrale di via Cristoforo Colombo, che nella mattinata è stata intedetta al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza le verifiche degli agenti, con deviazioni. Terminati gli accertamenti, la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.