Incidente su via Casilina: la vittima è Melinda, dipendente di 47 anni della Asl Melinda Deak, aveva 47 anni ed era una dipendente della Asl. È rimasta uccisa a seguito dello scontro della sua auto con un furgone su via Casilina alle 2.00 di questa mattina.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente è avvenuto alle 2.00 del mattino di oggi – sabato 16 dicembre – su via Casilina, all'altezza del chilometro 61,750 in località Osteria della Fontana nel territorio del comune di Anagni, in provincia di Frosinone, dove una donna ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un furgone.

L'incidente ha visto scontrarsi una Smart e un camion. Nell'impatto, violentissimo, è rimasta uccisa la donna di 47 anni al volante della Smart. Si chiamava Melinda Deak e aveva 47 anni. La donna di origini ungheresi, dipendente dell'Asl di Frosinone, è stata estratta dalle lamiere dai vigli del fuoco giunti sul luogo, e affidata ai soccorsi sanitari del 118.

Apparsa subito gravissima, per soccorrerla è stato chiesto l'intervento di eliambulanza: purtroppo all'arrivo dell'elicottero. La donna viaggiava da sola assieme al suo cagnolino, uscito indenne dall'incidente.

A bordo del camion viaggiavano invece due uomini, che sono stati medicati per alcune contusioni ed escoriazioni, sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire eventuali responsabilità nell'incidente.

Ancora sangue sulle strade di Roma: due morti investiti in poche ore

Ancora sangue anche sulle strade di Roma. Questa mattina una coppia di anziani coniugi è stata travolta da un'auto a Tor Tre Teste mentre attraversavano la strada: morto un uomo di 74 anni, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita. Poche ore prima è morto sulle strade della capitale Roberto Brancaccio, di 41 anni, che ha perso la vita su via Nomentana travolto da un'auto pirata.