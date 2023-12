Chi era Roberto Brancaccio, morto sulla via Nomentana in moto: aveva 41 anni ed era uno chef Travolto da un’auto pirata mentre viaggiava lungo via Nomentana. Nell’ultima storia sui social l’amore verso i figli: chi era lo chef Roberto Brancaccio.

Aveva 41 anni, lavorava come chef ed era padre di due figli: è a loro che ha dedicato l'ultima storia su Instagram, prima di essere vittima di un incidente mentre stava percorrendo la via Nomentana. Roberto Brancaccio, come riporta la Repubblica, questo il suo nome, è stato travolto nella serata di giovedì 14 dicembre, verso le ore 21.40. Si trovava in sella al suo scooter Piaggio Beverly 125, quando, all'altezza del civico 1451 di via Nomentana, verso la rotatoria che permette l'accesso alla via Palombarese, è stato travolto da un'automobile ripartita immediatamente. Il veicolo non si è neanche fermato a prestare soccorso: è ripartito subito.

La dinamica dell'incidente e l'arrivo dei soccorsi

Dopo lo schianto, il corpo dell'uomo è stato sbalzato sull'asfalto: non si sa dopo quanto tempo i passanti si siano accorti della sua presenza. Sarebbe morto poco dopo lo schianto. Non appena allertati, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente iniziato i rilievi di rito: non ci sarebbero dubbi sulla presenza di un secondo mezzo, ripartito subito dopo l'impatto. Il conducente del mezzo pirata rischia la denuncia per omicidio stradale e per omissione di soccorso.

Oltre agli agenti anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno provato a rianimare Brancaccio. Per lui, però, non c'è stato niente da fare: si trovava in condizioni critiche e non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

L'addio sui social

"Addio amico mio ti ricorderò sempre con un sorriso", scrive una delle persone vicine a Brancaccio su Facebook. Sono molte in queste ore le persone che hanno deciso di ricordare il loro amico, condividendo qualche riga sui social network. "Ci ha lasciato un grande chef – scrive un altro – Un abbraccio ovunque tu sia. Non scorderò mai le belle serate insieme".