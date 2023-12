Coppia di anziani investita a Tor Tre Teste: muore 74enne, ferita la moglie Stavano attraversando la strada, quando sono stati investiti da un automobile lungo via di Tor Tre Teste, nel quadrante est della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stavano attraversando la strada, quando un'automobile li ha travolti: è quanto successo ad una coppia di anziani nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 dicembre. Lo schianto è avvenuto in via di Tor Tre Teste, nel quadrante est della capitale. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ricoverata la moglie. Ad investirli un uomo di 48 anni, immediatamente fermato dagli agenti e sottoposto ai test di rito.

Le due persone investite

L'incidente su via di Tor Tre Teste

L'incidente è avvenuto la scorsa notte. Una volta arrivati i soccorsi, il personale sanitario è accorso per controllare le condizioni delle due persone investite, mentre gli agenti della polizia locale hanno immediatamente iniziato i rilievi di rito per chiarire le cause e l'esatta dinamica del sinistro: le indagini continuano. Al volante dell'automobile che li ha investiti, una Volkswagen Polo, un uomo di 48 anni che è stato subito sottoposto ai test di rito per verificare se fosse sotto effetto di alcool e droga al momento dello schianto.