Uomo accoltellato a Tor Cervara, 37enne accerchiato da tre persone finisce in ospedale

Via Cesare Tallone (Immagine da Google Maps)

Un uomo è rimasto ferito da una coltellata sferrata durante una lite in strada. I fatti si sono verificati in via Cesare Tallone in zona Tor Cervara a Roma nella settimana di sabato scorso 25 aprile. Da quanto si apprende si tratta di un trentasettenne senzatetto di origini georgiane, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Ha riportato una ferita a un gluteo a seguito dell'aggressione, ma fortunatamente non rischia di morire. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Sapienza.

Secondo quanto ricostruito finora l'aggressione si è consumata lo scorso fine settimana nel quadrante Est della Capitale. I carabinieri sono intervenuti nell'ospedale Sandro Pertini, ricevuta una segnalazione. È stato lo stesso trentasettenne a raccontare ai militari nel pomeriggio la sua versione dei fatti. L'uomo ha spiegato che si trovava in strada vicino a un palazzo, quando tre persone lo hanno accerchiato ed è nata una discussione per motivi non noti, poi degenerata.

Il "cerchio" si è chiuso intorno a lui, qualcuno ha estratto un coltello e glielo ha puntato contro, per poi ferirlo a un gluteo. Gli aggressori subito dopo il ferimento sono scappati, facendo perdere almeno per il momento le loro tracce. A dare l'allarme è stata la vittima, che ha chiamato Il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi.

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Il personale sanitario giunto sul posto ha preso in carico il trentasettenne ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pertini, dov'è stato affidato ai medici per le cure del caso. Da quanto si apprende ha riportato una ferita d'arma bianca, fortunatamente non è grave. Poi l'intervento dei carabinieri, che hanno ascoltato la vittima e indagano per ricostruire il quadro completo della vicenda. I militari sono sulle tracce degli aggressori, non ancora individuati.