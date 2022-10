Incidente mortale lungo la Frosinone Mare: morto l’imprenditore Domenico Maura Domenico Maura, imprenditore di 55 anni Ceccano, è morto in seguito a un incidente avvenuto a Roccasecca dei Volsci.

A cura di Enrico Tata

Domenico Maura, imprenditore di 55 anni Ceccano, è morto in seguito a un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 22 ottobre, lungo la Frosinone-Mare all'interno del territorio del comune di Roccasecca dei Volsci. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava rientrando in Ciociaria da Terracina. L'impatto tra la sua automobile e un mezzo pesante è stato violentissimo e il 55enne è morto praticamente sul colpo. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri di Priverno.

Secondo quanto ricostruito dal Messaggero, Maura viaggiava a bordo della sua Fiat 500 insieme al figlio di undici anni. Quest'ultimo è rimasto ferito insieme alla conducente dell'altra auto, una ragazza residente in provincia di Roma. Non sarebbero in pericolo di vita.

In provincia di Roma un altro incidente mortale

In provincia di Roma si è verificato un altro incidente mortale: ai Pratoni del Vivaro si sono scontrate un'ambulanza, una motocicletta e un mezzo della polizia penitenziaria. Il motociclista ha perso la vita. In seguito all'impatto ha fatto un volo di 30 metri prima di cadere con violenza sull'asfalto. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Stando alle prime ricostruzioni, gli agenti della polizia penitenziaria avevano appena eseguito il trasporto di un detenuto e quindi a bordo c'erano soltanto quattro poliziotti, mentre l'ambulanza si stava dirigendo in ospedale per il trasporto di un paziente dializzato. A bordo, quindi, cerano soltanto l'infermiera e il conducente. Tutti sono rimasti feriti, ma nessuno di loro rischia la vita. La vittima è Claudio Lemma, 44enne residente a Rocca di Papa.