Tragico incidente al Vivaro, un morto: scontro tra moto, ambulanza mezzo della polizia penitenziaria Il motociclista è morto praticamente sul colpo. Sia l’ambulanza che il mezzo della polizia penitenziaria si sono ribaltati, ma per fortuna nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Allo stradone dei Pratoni del Vivaro, nel territorio del comune di Velletri, Castelli Romani, si è verificato un terribile incidente nella serata di ieri, sabato 22 ottobre. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate una motocicletta, un'ambulanza e un mezzo della polizia penitenziaria che aveva appena trasferito un detenuto e sul quale viaggiavano quattro agenti del carcere di Velletri. Il motociclista Claudio Lemma, 44enne di Rocca di Papa, è morto praticamente sul colpo. Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza per l'immediato trasporto al pronto soccorso, ma per il 44enne non c'è stato niente da fare. Sia l'ambulanza che il mezzo della polizia penitenziaria si sono ribaltati, ma per fortuna nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita e sull'ambulanza non viaggiava alcun ferito. Sia gli agenti che gli operatori del 118 hanno riportato ferite e contusioni sul corpo ma, come detto, nessuno di loro è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri e i vigili del fuoco di Velletri. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. Secondo le prime ricostruzioni, l'ambulanza appartiene a una cooperativa di dializzati di Ardea e a bordo c'erano un'infermiera e un autista. Stavano andando verso via Tuscolana per procedere al trasporto di un dializzato in ospedale e viaggiava con i lampeggianti accesi ma senza sirena. Per evitare una macchina che proveniva dal senso opposto, ha frenato ed ha invaso la corsia opposta prendendo in pieno un furgone e poi la motocicletta. L'uomo a bordo della moto ha fatto un volo di circa 30 metri prima di finire con violenza sull'asfalto.