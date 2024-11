video suggerito

Incidente fra volanti a Roma, cosa è successo: “C’è stato un tonfo, poi le urla degli agenti dall’auto” “Abbiamo sentito un tonfo forte dal locale e siamo usciti: ci siamo avvicinati alle auto e abbiamo sentire i poliziotti urlare”, raccontano a Fanpage.it alcuni testimoni del tragico incidente di questa mattina a Torrevecchia in cui ha perso la vita un agente di 32 anni Amar Kudin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

201 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle automobili ribaltate e Massimo, uno dei dipendenti della pasticceria davanti al luogo dello schianto.

"Abbiamo sentito soltanto un tonfo forte delle macchine mentre ci trovavamo nel bar. Il tempo di uscire e le abbiamo trovate già ribaltate. Dall'automobile si sentivano le grida degli agenti rimasti chiusi dentro". A raccontarlo a Fanpage.it, è uno dei dipendenti di una pasticceria che si trova a pochi passi dal luogo in cui, nelle scorse ore, è avvenuto il terribile incidente fra due volanti della polizia, in zona Torrevecchia. Nello scontro sono rimasti feriti poliziotti, morto un quarto: si chiamava Amar Kudin e aveva 32 anni.

Il racconto dei testimoni: "Il tonfo e le urla degli agenti intrappolati in auto"

"Abbiamo sentito un forte tonfo. Tempo di uscire e ci siamo trovati davanti le macchine ribaltate – ha spiegato Massimo, uno dei dipendenti del locale a Gabriel Bernard per Fanpage.it – Abbiamo cercato di aiutare come abbiamo potuto, poi sono arrivate le pattuglie e li abbiamo lasciati lavorare: sono più esperti di noi. Dall'interno delle automobili sentivamo urlare gli agenti rimasti intrappolati nelle volanti", ricorda.

"Io ero appena arrivato – ha invece spiegato Gianluca, anche lui dipendente della pasticceria – Il collega mi ha chiamato fuori: è stata una scena terribile", ha aggiunto. "Vista la scena, abbiamo dato l'allarme e poi abbiamo aspettato l'arrivo della polizia: avremmo voluto fare di più, ma non sapevamo come fare".

La vittima dell'incidente è Amar Kufin, poliziotto di 32 anni

Si chiamava Amar Kudin e aveva 32 anni il poliziotto morto nello scontro di questa mattina, avvenuto verso le 5 della mattina di oggi, lunedì 18 novembre 2024. Era stato un atleta delle Fiamme Oro, nel rugby. Nato in Croazia, si era trasferito in Italia da piccolo ed è cresciuto a Treviso. Si è poi spostato a Roma in età adulta, soltanto la scorsa estate era arrivato nei servizi operativi della Polizia di Stato: lavorava nel quarto turno volanti del commissariato di Primavalle.

Come stanno i poliziotti rimasti feriti nell'incidente

Oltre all'agente morto nello scontro di questa mattina, sono tre i poliziotti rimasti coinvolti nell'incidente: uno ha riportato la rottura del malleolo ed è stato curato con otto punti di sutura al volto, sulla fronte; un altro una piccola lesione al fegato, mentre il terzo soltanto contusioni. I tre sono stati trasportati e curati al San Camillo, al Santo Spirito e al San Filippo Neri.

"Tutta la Regione Lazio si stringe alla famiglia della vittima e ai feriti – fa sapere con una nota il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca – Siamo ancora tutti sotto choc per quanto accaduto".

La dinamica dell'incidente a Torrevecchia fra due volanti della polizia

Lo scontro è avvenuto nella prima mattina di oggi, verso le 5. La dinamica dello scontro non è ancora chiara: sembra che una delle due auto stesse raggiungendo il luogo di una segnalazione, per sedare una rissa. Proprio mentre stava procedendo, una volta raggiunto via dell'Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani, si è scontrata con l'altra che, invece, stava trasportando un fermato.

Continuano le indagini, per accertare l'accaduto e la presenza di eventuali responsabilità, affidate ai caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Servizio di Gabriel Bernard, articolo di Beatrice Tominic