Incidente tra due volanti della Polizia a Torrevecchia a Roma: morto un poliziotto 32enne, 3 feriti Tragedia in zona Torrevecchia a Roma, dove due volanti della Polizia di Stato sono rimaste coinvolte in un grave incidente. Un poliziotto 32enne, Amar Kudin, è morto, tre i feriti.

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente tra volanti in cui è morto un poliziotto a Torrevecchia

Un poliziotto, Amar Kudin, è morto in un incidente stradale in zona Torrevecchia a Roma. Il sinistro è avvenuto nelle scorse ore tra via dell'Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani. Oltre alla vittima, un agente di trentadue anni, ci sono stati tre feriti. A rimanere coinvolte sono state due volanti della Polizia di Stato, che si sono scontrate. Per il poliziotto non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sulla dinamica dell'incidente e sulle responsabilità di chi si trovava alla guida indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Morto un poliziotto 32enne

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui stamattina ha perso la vita un poliziotto erano circa le ore 5 e si è verificato nel quadrante Nord Ovest della Capitale. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento due volanti della Polizia di Stato, ossia due auto di servizio, si sono scontrate, ribaltandosi entrambe. Ad avere la peggio è stato il trentaduenne, che viaggiava come passeggero, deceduto praticamente sul colpo.

I feriti sono un conducente uomo, soccorso e trasportato all'ospedale Santo Spirito e una conducente donna, trasferita al San Camillo e un altro passeggero ora al San Filippo Neri. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il XIV Gruppo Monte Mario, che hanno svolto gli accertamenti del caso, indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida delle due vetture.

Strade chiuse a Torrevecchia per incidente stradale

L'incidente a Torrevecchia ha richiesto l'intervento inoltre di tutti i Gruppi della polizia locale limitrofi per le chiusure stradali. Via dei Monfortani è stata chiusa stamattina tra via dell'Acquedotto del Peschiera e via Trionfale in direzione di via di Torrevecchia; via dell'Acquedotto del Peschiera è stata chiusa tra via dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti in direzione Centro. Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico e lunghe code in concomitanza con l'orario di ingresso al lavoro e a scuola.

Ipotesi dinamica

Sull'incidente è intervenuto il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap): "Il risveglio di oggi per noi poliziotti è stato amaro. Un giovane collega in servizio alle volanti del commissariato Primavalle, è morto in seguito ad un tragico schianto con un’altra vettura della polizia, in zona Torrevecchia Monfortani. Lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverata in gravi condizioni – commenta Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

"La dinamica ancora non è chiara, ma pare che la vettura che si recava a sedare a una rissa, si sia scontrata con quella di altri colleghi che trasportavano un fermato. Siamo vicini ai colleghi e alla famiglia del giovane agente e siamo pronti a sostenere qualsiasi iniziativa la questura di Roma voglia intraprendere. Il collega – dice Conestà – era originario di Treviso e faceva parte delle Fiamme Oro rugby. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti".