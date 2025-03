Inseguimento di 30 chilometri su via Casilina sperona due volte la polizia e ferisce 4 agenti

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Un inseguimento con un pesante bilancio finale è andato in scena nella serata ieri, mercoledì 5 marzo, per le strade di Roma Est. Sono circa le sette e mezzo di sera quando in via Amico Aspertini, una volante intima l'alt a una Bmw. L'auto risulta rubata e il ragazzo alla guida, invece di fermarsi si dà a una pericolosa fuga a tutto gas imboccando da Tor Bella Monaca via Casilina.

Correndo e zigzagando tra le auto a velocità folle l'auto investe un rider in bicicletta, poi continua la sua corsa e sperona una volante della polizia. Gli agenti sono costretti a fermarsi e a richiedere l'intervento di un'ambulanza: trasportati al Policlinico di Tor Vergata hanno riportato fortunatamente lievi lesioni.

Ma la volante degli agenti speronati non è l'unica che si è gettata all'inseguimento del fuggitivo che ormai viaggia in direzione di fuori Roma. Altre quattro auto della polizia dopo lo speronamento in viale della Sorbona proseguono la corsa. L'inseguimento infine termina all'altezza del chilometro 36 di via Casilina, all'altezza di Montecompatri. Qui il giovane fuggiasco si trova di fronte un nuovo posto di blocco, questa volta con una volante messa di traverso sulla carreggiata. Invece di arrendersi però lancia a tutta velocità la Bmw contro gli agenti, ferendone altri due ma venendo finalmente fermato.

La sua fuga però è terminata qui: fermato è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, omissione di soccorso e del furto dell'auto. Si tratta di un ventenne di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell'ordine.