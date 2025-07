video suggerito

Lite tra due donne in strada per una mancata precedenza: i mariti le vedono e si picchiano tra loro Una lite tra due donne per una mancata precedenza si è trasformata in una scazzottata tra i rispettivi mariti in mezzo alla strada, su via Casilina. Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Botte da orbi a Ferentino, lungo la via Casilina. Due uomini si sono picchiati in mezzo alla strada dopo che le rispettive mogli si sono quasi scontrate con l'auto a una rotatoria per una mancata precedenza. La situazione era così fuori controllo che altri automobilisti di passaggio hanno provveduto a chiamare i carabinieri, temendo che la situazione potesse degenerare ancora di più. Nemmeno loro sono riusciti a riportare la calma con facilità, tanto che ci hanno messo diverso tempo a dividerli. Tutti e quattro sono stati identificati, e ognuno ha provveduto a presentare querela di parte.

La vicenda, riportata da Il Messaggero, è avvenuta lo scorso pomeriggio verso le 18. Protagoniste, due donne di 35 e 50 anni: la prima stava percorrendo via Casilina in direzione del centro di Ferentino quando, imboccando una rotatoria, non ha visto che stava arrivando l'auto guidata dalla 50enne. Scene purtroppo spesso comuni, con le macchine che però hanno fortunatamente inchiodato senza scontrarsi. Complice il nervosismo e la rabbia, le due donne hanno cominciato a urlarsi contro e insultarsi, fino addirittura a scendere dalle rispettive vetture e arrivare quasi alle mani. Una delle due ha chiamato il marito, che si trovava ancora in macchina, chiedendo aiuto. Ed è a quel punto che la situazione è degenerata – se possibile – ancora di più.

Nell'altra auto era infatti presente il marito dell'altra donna, che è subito sceso, andando incontro all'altro uomo. Ne è nata una scazzottata in mezzo alla strada, che ha portato al ferimento dei due e all'arrivo dei carabinieri. Una delle auto, non danneggiata dall'incidente, è rimasta danneggiata dalla rissa.