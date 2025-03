video suggerito

Paura ad Ostia, incidente tra due auto: coinvolta anche la volante della polizia Incidente ad Ostia, dove all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 marzo, si è verificato un incidente fra due auto: coinvolta anche una volante della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

Incidente ad Ostia, coinvolta un'auto della polizia. Foto da Ostia Informa.

Schianto all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 marzo 2025 ad Ostia. A scontrarsi, ad un incrocio lungo viale delle Repubbliche Marinare, sono state due auto. Fra loro, anche una volante della polizia che, secondo alcuni testimoni che hanno lanciato l'allarme sui social network. Sul posto, come si vede anche dall'immagine in apertura, sono arrivati immediatamente i soccorsi. A raggiungere il luogo dello schianto, oltre ad altre automobili della polizia di Stato, sono stati gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo X Mare, i vigili del fuoco e almeno due ambulanze, per prestare i primi soccorsi in caso di necessità.

Incidente ad Ostia: coinvolta una volante della polizia, cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 marzo 2025, verso le 13.50 sul litorale romano, ad Ostia. A lanciare l'allarme per primi, alcuni utenti nel gruppo Facebook di quartiere Ostia Informa dove qualcuno ha ipotizzato che lo scontro possa essere avvenuto durante un inseguimento.

Lo scontro è avvenuto lungo viale delle Repubbliche Marinare, ad un incrocio a pochi passi dal parco intitolato a Simone Renoglio. Sul posto, come anticipato, non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorsi: dagli agenti del Gruppo X Mare dei caschi bianchi che hanno raggiunto il luogo dello schianto per i rilievi a quelli della Polizia di Stato, fino ai vigili del fuoco.

Un'altra foto dell'incidente dal gruppo Ostia Informa.

Come stanno le persone e gli agenti coinvolti nell'incidente

Sul posto, ovviamente, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con due ambulanze. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte, neppure dei poliziotti che si trovava alla guida e al posto del passeggero al momento dello schianto.

Articolo in aggiornamento