Incidente a Veroli, scontro tra tre auto: feriti tre giovani

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente su via Maria a Veroli, dove due auto si sono scontrate e tre giovani sono rimasti feriti. Il sinistro risale alla serata di ieri, martedì 14 febbraio, giornata di San Valentino. Tutti e tre hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, soccorsi e trasportati in ospedale, ma non rischiano di morire. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia stradale, che indagano sull'accaduto, ad essere coinvolte sono una Fiat 500 e una Hyundai, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate. Un impatto violento a seguito del quale una delle due vetture ha sbandato ed è finita in un fossato, che costeggia la carreggiata.

I feriti soccorsi in codice rosso e giallo

Il sinistro si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme così è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Data la dinamica dell'accaduto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di soccorso, recuperando le persone intrappolate. Le hanno poi consegnate ai paramedici, che le hanno trasportate all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Arrivati al pronto soccorso in codice rosso e giallo sono stati affidati alle cure dei medici, che le hanno sottoposte agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischiano di morire.

