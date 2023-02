Incidente davanti alla stazione, travolta e uccisa una donna di 66 anni: code su via Flaminia Una donna di 66 anni è stata travolta e uccisa da un’auto davanti alla stazione di Castelnuovo di Porto questa mattina. Traffico in aumento sulla via Flaminia.

A cura di Beatrice Tominic

È successo alle prime luci dell'alba di oggi, mercoledì 15 febbraio, verso le 7: una donna di 66 anni stava attraversando la strada statale 3, via Flaminia, all'altezza di Castelnuovo di Porto, proprio davanti alla stazione ferroviaria attraversata dalla linea che collega la capitale a Viterbo, quando è stata investita da un'automobile che stava procedendo lungo la strada.

L'automobilista, al volante di una Fiat Punto, non ha visto la donna che stava camminando fuori dalle strisce pedonali e l'ha travolta. Per la sessantaseienne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo, a seguito del forte impatto.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i militari del Radiomobile della stazione di Castelnuovo di Porto che oltre a mettere in sicurezza l'area, hanno sottoposto l'automobilista agli esami tossicologici e alcolemici di rito.

Code sulla via Flaminia fra Viterbo e Roma in entrambe le direzioni

La zona coinvolta è stata immediatamente bloccata e il traffico verso Roma inizialmente è stato deviato nel parcheggio della stazione. Come comunica su Twitter Astral Infomobilità, a causa dell'incidente si stanno formando lunghi incolonnamenti di traffico in entrambe le direzioni.