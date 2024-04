video suggerito

Terribile incidente a Frosinone, finiscono fuori strada con la moto: grave donna di 38 anni Stavano viaggiando nel Frusinate, quando la loro moto è uscita fuori strada: entrambe le persone in sella sono rimaste ferite, grave la passeggera di 38 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano viaggiando in sella alla moto, quando sono finiti fuori strada. È successo nella giornata di ieri, sabato 27 aprile 2024, nel Frusinate, lungo la strada ex provinciale Gugliette Vallefratta. Alla guida della moto un quarantaseienne, con lui la compagna di 38 anni. Dopo l'incidente l'uomo è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Per la trentottenne, invece, la situazione è subito apparsa più critica. È stata trasferita d'urgenza in ospedale a Roma con l'elisoccorso, in codice rosso.

L'incidente in moto nel Frusinate

Stavano viaggiando in moto quando, all'altezza del comune di Amaseno, nel Frusinate, sono usciti fuori strada. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della stazione locale, oltre agli operatori del soccorso sanitario.

Non sono ancora chiare le ragioni del sinistro: i militari hanno subito fatto scattare i rilievi. Ciò che è certo è che la donna che si trovava in sella, una trentottenne, compagna dell'uomo alla guida, ha riportato i danni maggiori. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, a bordo di un'ambulanza. Sono loro che, viste le condizioni critiche in cui si trovava la donna, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Come sta la 38enne rimasta gravemente ferita

Poco dopo la richiesta, a poca distanza dal luogo del sinistro è arrivato un elicottero Pegaso per il pronto soccorso sanitario. Per la trentottenne è stato disposto il trasferimento a bordo dell'eliambulanza verso l'ospedale romano San Camillo Forlanini, dove è stata accolta con un codice rosso. È stata immediatamente ricoverata. Trasportato al pronto soccorso, in un'altra struttura nel frusinate, il quarantaseienne.