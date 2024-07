video suggerito

Terribile incidente sulla Nomentana, camion investa una donna: è gravissima Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio 2024 in via Nomentana dove una donna è stata investita da un camion. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura lungo via Nomentana nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio 2024, dove una donna è stata investita da un camion. Il camion stava percorrendo la grande arteria che attraversa il quadrante nord est della capitale, quando si è trovato davanti la donna. E non è riuscito ad evitarla.

Lo schianto fra il camion e la donna

Stava percorrendo via Nomentana quando ha trovato lungo il suo percorso una donna. Ha fatto il possibile, ma non è riuscito ad evitarla. L'impatto è stato violentissimo. La donna dopo lo schianto ha riportato gravi ferite: si trova in gravi condizioni. Per lei sono subito scattati i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi e la dinamica dell'incidente

Immediatamente dopo lo schianto è scattato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale II Gruppo Sapienza, come riporta la Repubblica, che hanno iniziato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro e hanno aperto le indagini. Secondo le informazioni raccolte dopo aver ascoltate le testimonianze, il camion stava viaggiando intorno alle due del pomeriggio quando, arrivato all'altezza del civico 191, ha investito una donna. Al voltante del veicolo, un uomo di 49 anni. Lo scontro è avvenuto ad un incrocio.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico, deviato per permettete ai caschi bianchi di svolgere i rilievi.

La donna trasferita in ospedale

Sul posto non appena scattati i soccorsi, sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in carico la donna e l'hanno trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I, dove si trova in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche.