Incidente a Latina: auto travolge e uccide un ciclista 80enne Tragedia sulla strada stamattina in via Capograssa a Latina. Un’auto guidata da una donna ha travolto un ciclista 80enne, che è morto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ciclista è morto, investito da un'auto in via Capograssa a Latina. Il sinistro si è verificato stamattina presto lunedì 5 dicembre nel territorio pontino. Per la vittima, che sarebbe un ottantenne, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Nel sinistro sono rimasti coinvolte una bicicletta e un'auto. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo era in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Yaris guidata da una donna lo ha investito. Il ciclista è stato sbalzato dalla bici ed è finito sull'asfalto, un impatto violento a seguito del quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

I paramedici hanno fatto il possibile, cercando di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le verifiche per accertare eventuali responsabilità a carico della conducente della macchina. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code fino al termine dell'intervento. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a dispozione dell'Autorità Giudiziaria.

Tre giorni fa un ragazzo è stato investito da un'auto a Latina

A Latina solo tre giorni fa c'è stato un altro incidente, quando un ragazzo di vent'anni è finito in ospedale, dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre, mentre attraversava viale Le Corbusier. L'impatto con la macchina è stato violento e gli ha provocato un trauma cranico.