Incendio di rifiuti in un edificio abbandonato a Torpignattara: nube di fumo su Roma Est

L’incendio in via Antonio Tempesta a Tor Pignattara

Un incendio è divampato in un edificio abbandonato in via Antonio Tempesta a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, nel quartiere di Torpignattara. A bruciare sono stati dei rifiuti accumulati al suo interno. Una fitta nube di fumo si è alzata sopra il quartiere. Sul posto nel giro di pochi minuti è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Fortunatamente da quanto si apprende non ci sarebbero feriti né intossicati e nessun veicolo è rimasto danneggiato. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del commissariato di Porta Maggiore.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle ore 16 all'interno di una struttura in disuso che si trova in via Antonio Tempesta. Il fuoco ha bruciato dei materiali accumulati per anni e anni all'interno dei locali, non è chiaro da dove siano partite le fiamme né se si sia trattato di un atto doloso. Gli accertamenti sono in corso.

A dare l'allarme nel pomeriggio sono stati i residenti, che hanno notato dalle finestre delle loro abitazioni o camminando in strada il fumo che fuoriusciva dal palazzo. Subito si sono preoccupati che le fiamme potessero espandersi e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Diverse squadre hanno lavorato per domare l'incendio all'interno dello stabile. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino, che hanno dato supporto ai pompieri nello svolgimento delle operazioni. I vigili urbani in via precauzionale, per agevolare l'intervento e per scongiurare eventuali incidenti che sarebbero potuti nascere a causa del fumo per strada, hanno chiuso temporaneamente via Antonio Tempesta, poi riaperta.