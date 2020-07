in foto: Foto dal gruppo Facebook "Noi di Ardea….e poi"

Incendio in zona Ippodromo di Tor di Valle a Roma. A bruciare canneti e sterpaglie in un'area di diversi chilometri, a ridosso della pista ciclabile. A dare l'allarme i residenti, che hanno segnalato fumo e fiamme intorno stamattina, lunedì 20 luglio. Un'alta colonna di fumo si è alzata in cielo al di sopra del quartiere, spandendosi in lontananza. La Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno registrato la chiamata alle ore 8.15 per quanto riguarda via del Trotto, mentre per via Luigi Ercole Morselli alle ore 9.30. Sul posto, per le operazioni di spegnimento 5 macchine dei pompieri, appartenenti a diversi distaccamenti, intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme a protezione delle abitazioni, per scongiurare che si propagassero all'area circostante, raggiungendo gli edifici. Al momento non si segnalano feriti né intossicati. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione della viabilità. Il traffico scorre regolarmente senza particolari segnalazioni.