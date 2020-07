in foto: Immagine di repertorio

Un vasto incendio ha interessato, nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, il campo rom di via Luigi Candoni a Roma: da quanto si apprende, intorno alle 16, un incendio si è originato a ridosso del campo nomadi, arrivando poi ad interessare anche le abitazioni: per questo, in via precauzionale, il campo è stato evacuato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme: l'incendio, da via Candoni, si è poi propagato in via della Magliana. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno aiutato i pompieri a mettere in sicurezza l'area. Ancora sconosciute le cause del rogo.

Incendio in via Candoni, strade chiuse e bus deviati

Il rogo che si è originato in via Candoni ha causato notevoli disagi al traffico automobilistico, a causa soprattutto del fumo che si è originato dalle fiamme. Ecco che allora, a partire dalle ore 16.45, il tratto compreso tra via del Fosso della Magliana e via Luigi Candoni è stato chiuso al traffico automobilistico. I veicoli provenienti da Ponte d'Asti vengono indirizzati verso il Grande Raccordo Anulare.

L'incendio ha causato disagi anche al trasporto pubblico locale, dal momento che alcune linee autobus, vista la chiusura delle strade, sono state deviate. La linea 771 da via Fosso della Magliana inverte la marcia e prosegue per il regolare percorso. Non transita in via Morselli, via Castello della Magliana, viale Viola, Parco de’ Medici e via Candoni. E ancora, la linea 128 da via Tempio degli Arabi prosegue in via del Trullo, limitata a piazza Gaetano Mosca; a linea 719 limitata a piazza Gaetano Mosca; la linea 981 da via del Fosse della Magliana devia su via della Magliana-Trullo-Portuense.