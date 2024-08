video suggerito

Incendio a Castel Romano, evacuato l'outlet: la gente scappa dal centro commerciale Un altro grave incendio è scoppiato a Roma nel pomeriggio di oggi, nella zona di Castel Romano. Le forze dell'ordine stanno evacuando l'outlet.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incendio oggi a Roma. Stavolta, a essere interessata dalle fiamme, è la zona di Castel Romano. Le forze dell'ordine stanno procedendo a evacuare l'outlet: tantissime persone stanno scappando spaventate dal centro commerciale per raggiungere le loro macchine e andarsene via al più presto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un rogo di notevoli dimensioni, la cui nube nera è visibile da chilometri di distanza. Non è ancora chiara l'entità dei danni e la durata delle operazioni di spegnimento e bonifica. Al termine delle operazioni saranno avviate indagini per capire la natura del rogo, se colposa o dolosa.

Incendio a Cinecittà: gravi quattro soccorritori

Si tratta del secondo rogo di vaste dimensioni oggi a Roma dopo quello che sta interessando la zona di Cinecittà, dove quattro soccorritori sono rimasti gravemente ustionati. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. L'incendio è divampato intorno alle 15 in via Filomusi Guelfi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale e gli agenti della Polizia di Stato. I feriti, un caposquadra dei Vigili del Fuoco e tre operanti della Protezione Civile, sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Non sono in pericolo di vita, anche se i medici stanno conducendo accertamenti sul loro stato di salute.

Grande preoccupazione tra i cittadini della zona, che hanno visto le fiamme lambire le case. Nonostante la preoccupazione, gli operatori sono riusciti ad arrivare in tempo ed evitare che la situazione degenerasse.