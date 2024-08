Incendio a Cinecittà, a fuoco area verde: le fiamme minacciano i palazzi Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. L’incendio è scoppiato verso le 13 di oggi, in zona Cinecittà a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagini da Welcome to Favelas

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato verso le 13 oggi a Roma, in zona Cinecittà, in viale Bruno Pelizzi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, che stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Preoccupati i residenti: le fiamme, infatti, si sono avvicinate ad alcune abitazioni, con il rischio di creare seri danni alle strutture e ferire le persone che vi abitano all'interno. L'aria, in tutta la zona, è irrespirabile, mentre una densa nube di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Diverse persone parlano di tantissima cenere arrivata sui balconi delle case, e di una forte puzza di fumo anche in altri quartieri della capitale.

Al momento non sono ancora note le cause dell'incendio, sulle quali indagheranno le forze dell'ordine. Si tratta dell'ennesimo rogo scoppiato nella capitale in quest'estate rovente, con centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco.

Al momento non è noto quanto ci vorrà ancora per spegnere l'incendio, che ha interessato una vasta area verde in viale Bruno Pelizzi. Da capire se si sia trattato di un atto doloso o di un incidente, provocato da comportamenti scorretti. Ogni ipotesi è al vaglio e sarà verificata al termine delle operazioni di spegnimento, al momento ancora in corso.