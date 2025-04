Maltempo a Roma: tempesta di vento forte, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Pioggia e vento forte si abbattono sulla Capitale. Da ieri sera oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco chiamati dai residenti a causa del maltempo. Tra le zone più colpite quelle dei Castelli Romani e il quadrante sud-ovest di Roma. In queste aree gli agenti sono intervenuti per alberi ed insegne cadute a cause delle forte raffiche di vento.

Le segnalazioni dei residenti sono innumerevoli anche sui social. In molti pubblicano foto di rami o interi pini pericolanti che si sono riversati sulle strade di Roma, rendendole impraticabili. L'allarme è anche sui tratti autostradali. In particolare sulla A12 Roma-Civitavecchia dove il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni all'altezza dell'allacciamento A92/Fiumicino e A12/SS 698 Porto di Civitavecchia. I vigili del fuoco e la protezione civile invitano i guidatori alla prudenza. Il forte vento e la pioggia persisteranno nel corso della giornata di oggi, giovedì 17 aprile e secondo i bollettini meteo continuerà per le prossime ventiquattro ore. La protezione civile ha diramato un allerta gialla sulla Capitale. L'attenzione è in particolare per le zone montuose, i fondovalle dove c'è il rischio di frane improvvise ma anche per i tratti stradali adiacenti che possono essere soggetti ad allagamenti o smottamenti.

Albero cade sulle auto parcheggiate a Ostia foto Facebook Alessandro Caratelli

Disagi sulla Metromare: linea interrotta per albero caduto

L'allerta resta alta anche nelle zone costiere della regione, che possono essere soggette a mareggiate. Ad avere più disagi questa mattina i pendolari della zona. Dalle sette infatti metà linea della Metromare è stata interrotta. A causare i disagi un albero che si è abbattuto sui binari. Come riporta Astral infomobilità la tratta è stata interrotta tra le fermate di Acilia e Colombo in entrambe le direzioni. Per sopperire ai disagi sono stati attivati dei bus sostitutivi. È anche a Ostia che i residenti denunciano alberi caduti sulle auto. Un utenti sui social avverte di fare attenzione a dove oggi si parcheggiano le auto.