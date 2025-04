video suggerito

Danno fuoco all’auto di Panucci mentre è in vacanza: “Incendio doloso, indagini in corso” In fiamme la macchina di Christian Panucci, l’incendio scattato nella mattinata di Pasquetta. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex calciatore della Roma Christian Panucci.

Paura questa mattina per Christian Panucci: in fiamme l'automobile dell'ex calciatore della Roma, parcheggiata nella villetta in cui vive il giocatore, fra i quartieri di Fonte Laurentina e Spinaceto. L'allarme è scattato questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, nella giornata di Pasquetta. L'ex calciatore si trovava all'estero, in vacanza a Dubai secondo quanto riportato dai suoi canali social, forse per festeggiare il suo compleanno, trascorso da appena una settimana.

L'incendio dell'auto di Panucci

L'allarme è scattato questa mattina, nella giornata di Pasquetta. Sul luogo dell'incendio, il cortile interno della villa di Panucci, sono prontamente arrivati i vigili del fuoco della provincia di Roma che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno avvolto in breve tempo l'abitacolo, come riporta la Repubblica nella sua edizione locale. Alte e minacciose, hanno presto bruciato e danneggiato tutta la vettura, lasciandone soltanto la struttura, carbonizzata. Sul posto, non appena arrivata la chiamata di soccorsi, alle prime ore del mattino, sono arrivati i vigili del fuoco insieme alla Compagnia dei Carabinieri di Tor de' Cenci.

L'incendio doloso brucia l'auto di Panucci

In breve tempo il rogo ha bruciato la vettura dell'ex calciatore, parcheggiata nella proprietà. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri che hanno acquisito le videocamere di sorveglianza dell'abitazione che presto saranno analizzate. Non è escluso che possano aver ripreso il momento d'inizio del rogo. Fortunatamente, però, non si registrano feriti: l'origine dell'incendio dolosa, però, è evidente.