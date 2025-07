Incendio a Corviale e agli ex Mercati Generali: il fuoco raggiunge e brucia uno stabile

L’incendio agli ex Mercati Generali (foto da Facebook).

Un'estate di fuoco quella che si sta vivendo a Roma dove, dalla mattina di oggi, sabato 12 luglio 2025, così come nei giorni scorsi, sono in corso diversi incendi. Dopo l'autobus andato a fuoco sulla via Portuense e l'incendio sulla Salaria che sta creando disagi anche alla circolazione ferroviaria, soprattutto lungo la tratta dell'Alta Velocità Roma-Firenze, a partire dalle 17 altri due vasti roghi si sono sviluppati a Roma: uno di sterpaglie a Corviale, l'altro agli Ex Mercati Generali di Ostiense.

Vasto incendio di sterpaglie a Corviale

Il primo dei due incendi è scoppiato in via Guglielmo Tagliacarne poco dopo le 17. A prendere fuoco i vasti terreni che, dal tratto in cui è scattato l'allarme, si affacciano al quartiere di Corviale. In breve tempo, complice anche il vento caldo che in questo pomeriggio si sta abbattendo sulla capitale, le fiamme si stanno diffondendo, alimentate dalla vegetazione secca e dalle sterpaglie.

Il territorio colpito è molto vasto e sul posto si stanno ancora occupando di spegnere le fiamme due squadre di vigili del fuoco. Con loro, a raggiungere il luogo dell'incendio, anche il Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento. A oltre un'ora dall'inizio dell'incendio, il lavoro dei pompieri continua incessantemente: nonostante l'impegno le fiamme continuano a propagarsi nel territorio che, già nei giorni scorsi, aveva risentito dei vasti e importanti incendi in zona della Magliana. "Ho trovato la cenere sulla tenda e all'ingresso di casa, non mi era mai successo", ha fatto sapere una lettrice a Fanpage.it.

Incendio agli Ex Mercati Generali a Ostiense

A creare non poca preoccupazione, a qualche chilometro di distanza, un incendio scoppiato all'interno della zona degli Ex Mercati Generali di Ostiense, in via Francesco Negri al civico 27, ad un passo dalla fermata della metropolitana della linea B Garbatella, nell'immagine in apertura. Anche qui sono prontamente arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento. Dopo circa un'ora e mezza da quando è scattato l'allarme, sembra che l'incendio sia stato completamente estinto.

Nel rogo, è stata coinvolta una struttura, rimasta bruciata e danneggiata. Fortunatamente, però, come fanno sapere i soccorritori, non sono stati registrati né feriti né intossicati: lo stabile è abbandonato e non ci sarebbe stata alcuna persona al suo interno al momento dell'incendio.